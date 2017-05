Naine sai pesapallimatšil juhuslikust kuulist haavata

Teisipäeval St Louisis Busch Parki staadionil toimunud Põhja-Ameerika pesapalli profiliiga matšil sai väljaspoolt staadioni tulistatud kuulist haavata 34-aastane naine.

Kohaliku Cardinalsi ja Milwaukee Brewersi kohtumist varumeestepingi taga jälginud naine tundis järsku õlas valu ja ütles, et teda tulistati, mida kõrvaltvaatajad pidasid alguses naljaks.

"Arvasime, et ta teeb nalja, kuid ta näitas, et tal tuleb õlast verd. See oli täiesti lilla ja punane ning tundus, et tal on auk jakis," rääkis ajalehele St Louis Post-Dispatch naise läheduses istunud mees.

Naise istme alt leiti kuul ning kohale kutsuti staadioni turvameeksond. Politsei teatel said nad samal õhtul teateid tulistamisest ligi miili kaugusel staadionist. Usutavasti tulistas keegi lihtsalt õhku.

See polnud kusjuures sugugi esmakordne, et Cardinalsi staadionil kedagi tulistatakse. 1965. aastal võeti Sportsman's Parki staadioni (tiimi toonane koduareen - toim) piletikioski ees kinni relvaga mees, kelle huupi tulistatud kuul oli riivanud noore naisfänni kõri. Nagu teisipäevase intsidendi ohver, jäi ka too neiu õnneks ellu.