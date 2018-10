Nabi võit kütab Türgis kirgi: skandaal! Häbi! Ainult nii võidigi mind võita!

Karta eestlast osati, juba eelnevalt kirjutas Türgi meedia, et kolmekordsel maailmameistril ja koguni seitse EM-kulda võitnud Kayaalpil ei vedanud loosiga. Aasta tagasi olid samad mehed MM-il finaalis vastamisi, siis võitis türklane 2:1.

Ka seekord oli tegemist pingelise ja punktivaese matšiga, viimasele minutile mindi vastu viigiseisus 1:1. 38 sekundit enne lõppu tegi Nabi püsti maadeldes aktiivsemaid liigutusi, Kayaalp taganes paar sammu ja eestlane teenis punkti. Kayaalp tormas seepeale maruliselt ründama, kuid Nabi pidas kaitses vastu. Kaotuse järel oli tiitlikaitsja täiesti pahviks löödud, sest ta ei saanud aru, miks ta kaotas.

Püha viha oli täis ka Türgi maadlusliidu president Musa Aydın, kelle arvates tehti Ungaris kohtunike poolt ära mitmele türklasele. „Buse Tosun, Emrah Kuş ja nüüd ka Riza,” loetles ta. „Ungaris on täielik kohtunike skandaal! Meilt võetakse ametlikult medaleid ära. Häbi,” pahandas Aydın, kes lubas oma sportlasi lõpuni kaitsta ja hoolitseda selle eest, et Nabi ja Kayaalpi matši õigusemõistja saaks karistuse.

Ka Kayaalp tegi Instagramis emotsionaalse postituse, kus nimetas MM-il toimuvat „maailma suurimaks ebaaususeks” ja põrutas: „See oligi ainus võimalus, kuidas nad võisid minust jagu saada!” Kaasmaalased mõistagi olid Kayaalpiga päri ja kinnitasid talle massiliselt, et tegemist oli sohiga ja nende silmis on just tema õige meister. Tundub, et türklased usuvad tõemeeli, et MM-il toimub vandenõu, mille eesmärgiks on neilt medalid ära võtta. Nüüdseks on see raevukas postitus kustutatud.