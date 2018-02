Nabi uuest maailmakuulsast treenerist: 55 minutiga olin kutu

USA-s Colorado Springsis elav 56-aastane Poliquin on tippude tipp, fitnessimaailma Cadillac. Ta eratund maksab kuuldavasti koguni 1000 USA dollarit, kuid Heiki Nabilt ta raha ei küsi. Poliquini hoolealused on eri spordialadel teeninud üle 20 olümpiamedali ja nende käes on 14 maailmarekordit. „Jään talle igavesti võlgu. Olin tänu ta programmile kiirem ja tugevam kui eales varem,” ülistas USA kaugushüppetäht Dwight Phillips, kes viis 2004. aastal olümpiavõitjaks tulles rekordi 8.59-ni. Poliquinilt on abi saanud kuulitõuke olümpiavõitja Adam Nelson, NHL-i Stanley Cupi võitjad Joe Nieuwendyk ja Chris Pronger, NFL-i staar David Boston ning paljud teised.