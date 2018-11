Mürtsuga Meistrite liigasse murdnud rammumees tõrjub tuld ja päästab elusid

„Kui oleksin teadnud, et Eestis selline mees on, oleksin su ammu võistlema kutsunud!”

Nii teatas rammumeeste Meisterite liiga peakorraldaja Ilkka Kinnunen, kui nägi, kuidas Aravetelt pärit Remlik Soomes Imatras debüüdil kohe teiseks tuli. Soomlast oli hämmastunud, tema jaoks oli eestlane mees metsast. Hea etteastega teenis Remlik kutse Meistrite liiga eelviimasele etapile, mis toimus oktoobris Kariibi mere saarel Curaçaol. Seal vandus uustulnuk alla vaid sarja üldliidrile, lätlasele Dainis Zagerisele. Finaalvõistlusele ta ühe etapi punktidega ei pääsenud, kuid selle jõuproovi järel löödi mehele käsi pihku: tere tulemast perekonda! Uks tippliigasse oligi avatud.

Kes on Marko Remlik ja kust ta sedasi järsku tuli? Lühike vastus: oma käega Aravete kooli keldrisse ehitatud jõusaalist. Mehe lugu on eeskujuks paljudele, kes kipuvad kergekäeliselt eesmärkidest loobuma ja kutsumusele selga pöörama. Ta on eesmärkide poole liikudes läbi käinud nii tulest kui ka veest, seda sõna otseses mõttes.

Rammumees on toonud tulest inimesi välja ja kogenud koguni 800-kraadist põrgukuumust! Edasi lugedes saad ühtlasi teada ka, kui suured rahad rammumeeste maailmas liiguvad.