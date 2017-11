Mullune Eesti meister iluvõimlemises hakkab esindama Ukrainat

Eelmisel aastal ülekaalukalt iluvõimemises Eesti meistriks kroonitud Janika Vartlaan hakkab esindama Ukraina koondist. Seejuures alles hiljuti levisid jutud, et neiu soovib võistelda hoopis Venemaa lipu all, vahendab ERR-i spordiportaal.

"Rahvusvahelise Võimlemisliidu (FIG) otsus, et Janika Vartlaan võib edaspidi võistelda Ukraina lipu all, tuli kaks päeva tagasi," sõnas ERR-ile Ukraina alaliidu esindaja.

Tehniliselt oli spordikodakondsuse vahetamine lihtne. Sportlane pidi esitama taotluse teise riigi lipu all võistlemiseks ja mõlemad alaliidud pidid seda kinnitama.

Eesti Võimlemisliidu juhatuse liige Natalia Inno sõnas, et topeltkodakondsust omav sportlane pidi valima, millist riiki esindama hakata: "Kui sa saad 18-aastaseks, siis peab selle otsuse tegema. Minu andmete kohaselt oli neiul ja tema vanematel idee võtta hoopis Venemaa kodakondsus, kuna ta on kogu elu Moskvas treeninud ja tema vastu oli mingi hetk ka reservkoondise tasemel huvi. Mis sellest asjast sai, ma ei tea. Viimasel aastal ta rahvusvahelistel võistlustel ei osalenud ja suvel tuli välja info, et ta tahab hakata esindama Ukrainat."

Inno sõnul oleks Eesti alaliidul olnud ka võimalus nõuda Vartlaanele teatud aja pikkust võistluskeeldu, kuid neiu karjääri ei tahetud sellise asjaga rikkuda.