Muhu Väina regatil seilati lühirajal

A. Le Coq 60. Muhu Väina regatil seilasid jahid neljapäeval Danske Bank Pärnu lühirajal. Sportlikud lühirajasõidud on alati väga oodatud osa Muhu Väina regatist ja ei pidanud purjetajad pettuma ka seekord. Kuigi kolme asemel saadi pidada kaks võistlussõitu, jagus põnevust ja pinget ka neisse kahte sõitu piisavalt.

Hommikul oodati Pärnu Jahtklubi sadamakail tuult ja täpsemaid ilmakaarte tutvustas purjetajatele ka sünoptik Taimi Paljak. Täpselt nii ka läks, nagu Taimi kirjeldas - kell 11.30 anti purjetajatele märku, et on aeg oma vaim ja keha valmis seada ja merele minna. Läänekaarest olidki selleks ajaks kohale jõudnud toredad hallid vihmapilved ja ajal, mil korralikud peremehed ajasid koerad tuppa, läksid Muhu Väina regatist osavõtvad jahid merele lühirada mõõtma. LYS gruppide jahid ja Folkboodid võistlesid oma rajal ning ORC grupid jagasid omavahel kohti eraldi rajal. Tuult oli mitte liiga vähe ja ka mitte üleliia palju - puhus 7-8 m/s, pagidega kohati ka 9-10 m/s, mis on üheks mõnusaks rajasõiduks vägagi paras purjetuul. Tõsi küll, näkku vemmeldav vihm tegi olemise vesiseks ja sundis vaimu virgena hoidma. Hommikul kaldal veedetud aeg sundis regati korraldajaid täna planeeritud kolme rajasõidu asemel piirduma kahega.

Kogu merel toimuvat oli võimalik meediapartner Eesti Meedia Postimehe portaalist otseülekandena jälgida ning asjatundlikke kommentaare jagasid Pärnu Postimehe ajakirjanik Joel Kukk ja purjetaja ning esimese etapi nimitoetaja LifeProofi juht Andrus Kaalep. Otseülekanne on järelvaadatav SIIT.

ORC I grupis pidasid duelli omavahel Pärnu Jahtklubi jaht Sugar 2 Jaan Akermanniga roolis ja Hiiumaa Dagö jahtklubi jaht Olympic Tiit Vihuli kaptenikäe all. Tänase esimese sõidu võitis Olympic, teine oli parem Sugar 2. Kolmanda koha napsas Pärnu lahelt Kalevi Jahtklubi jaht Reval Cafe Eero Panki roolimisel. Kokkuvõttes vahetus selles grupis enne viimast regatipäeva liider. Seni juhtinud Forte meeskond Jaak Jõgiga roolis oli tänases rajasõidus neljas ja langes kokkuvõttes Olympicu järel teisele kohale.

ORC II grupis oli Danske Banki Pärnu spordipäeva esimeses võistlussõidus parim Tanel Tamme roolitud Vesikaar Kalevi Jahtklubist, teises sõidus võidutses seevastu Juss Ojala roolitud Jazz Kalevi Jahtklubist, mis andis kokkuvõttes lühirajasõidu võidu Jazzile. Kokkuvõttes on enne viimast Riia etappi selle grupi liider Jazz Juss Ojala meeskonnaga, senine parim Amserv Toyota Sailing Team langes enne viimast finaalsõitu teiseks.

ORC III võistlusgrupi jahtide seas olid Pärnu lühiraja esikolmikus venemaa jahid. Võidu võttis kahe esikohaga Vassilii Alexeevi roolitud Kvartet Venemaalt, teise koha sai Dmitry Mostovoy juhitud Prizrak ning kolmanda tulemuse sõitis välja Anatoly Shukanovi meeskond jahil Fart. Kokkuvõttes on enne viimast võistluspäeva seda gruppi juhtimas Fart Kvarteti ees.

ESTLYS I grupi jahtidest tagasid tänases kahes rajasõidus saadud kaks teist kohta võidu lätlaste jahile Le Mans Kristaps Remessiga roolis. Teise koha sai neljanda ja esimese koha kokkuvõttes Aare Kööbi roolitud Sylvia Kalevi Jahtklubist ja kolmandaks tuli Mart Tamme meeskond jahil Katarina Jee Saaremaa Merispordi Seltsist. Kokkuvõttes on selle grupi liider Katarina Jee LeMansi ees.

ESTLYS II grupi lühirajavõistluse võitis kolmanda ja esimese kohaga jaht Brigitta, mille kapteniks on Mikk Metstak Kalevi Jahtklubist. Teine oli Margus Hieti jaht Elli Saaaremaa Merispordi Seltsist ja kolmas Venemaa jaht Liliya Dmitry Gallutaga roolis. Selle grupi liider enne viimast etappi on Brigitta.

ESTLYS III grupis noppis järjekordse võidu ka Pärnu lühirajal Haapsalu Jahtklubi jaht Aurora naiskapten Pille Kaasi roolimisel. Aurora võitis tänased mõlemad sõidud. Teise koha sai Saaremaa Merispordi Seltsi jaht Mercurius Margus Tasaga roolis ja kolmandaks tuli Haapsalu Jahtklubi jaht Luisa Henry Viireti meeskonnaga. Kokkuvõttes on selle grupi liider kindlalt Aurora.

Folkbootide laevastiku lühirajasõitudes peremehetses Pärnu lahel Tiit Riisalo roolitud Lind Kalevi Jahtklubist oma klubikaaslase – Peeter Välkmanni Tee Chee ja Olev Oolupi jahi Bacchus ees Haapsalu Jahtklubist. Folkbootide esikolmik enne homset finaalsõitu ongi Lind, Tee Chee ja Bacchus.

Regati ilmselt kõige meeleolukam õhtu oli just pärast Danske Banki lühirajasõite neljapäeva õhtul Pärnu Jahtklubis. Juba traditsiooniks saanud purjetajate ühine õhtusöök tõi rahva nö keskpõrandale kokku. Hiljuti üksi jahil Bellatrix ümber maailma purjetanud Imre Aljas esitles sellest reisist kirjutatud trükisooja raamatut, millesse soovijad ka autogrammi said küsida. Danske Banki lühirajasõitude parimaid austas autasustamistseremoonial Danske Banki ettevõtete panganduse direktor Tõnu Vanajuur. Peo tõmbas käima Swingers koos Birgiti ja Jüri Pootsmaniga ja see pidu oli meeleolukas.

Regati viimane etapp, OlyBeti Pärnu-Riia etapp stardib reede hommikul kell 10 ning Riiga jõudes ootab purjetajaid laupäeval Sail In Estonia pidu, kus Eesti artistina astub üles NOEP ja Lätit esindab ansambel Keksi.