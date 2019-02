Moskvat tabas pommiähvarduste laine. Pooleli jäi ka maleturniir, kus osaleb Kaido Külaots

"Täna ei saadud esimest vooru mängida. Ähvardus tehti nii meie hotellile kui ka nii mõnelegi teisele rahvarohkele kohale. Evakueeriti kogu hotell, mängijad kaasa arvatud," rääkis Külaots Delfile. "Kellad pandi seisma. Paar-kolm tundi pidime väljas olema. Tuppa jope järgi ei saanud ka minna, sest teatavasti on partii ajal toas käimine keelatud. Sel hetkel polnud veel teada, kas vooruga jätkatakse või mitte. Tunni aja pärast laekus info, et seda vooru edasi ei mängitagi."

Umbes paarkümmend minutit hoiti maletajaid väljas külma käes. "Hiljem anti juhised minna lähedalasuvasse hotelli, kus saime kohvikus maha istuda ja teed tellida," lisas Külaots.

2018. aasta juunioride maailmameistriga istub Külaots malelaua taha uuesti homme. "Homme on samad vastased, alustatakse nullist. Pooleli ei saa vooru jätta, sest muidu oleks võimalik juba arvutit kasutada. Ilmselt tähendab see, et ühel järgnevatest päevadest tuleb mängida kaks vooru, aga ilmselt lühema ajakontrolliga, sest seitsmetunnise ajakontrolliga pole reeglite järgi võimalik kahte vooru päevas pidada. FIDE reeglite järgi tohib mängida 12 tundi, 14 tundi pole võimalik mängida juba puht inimlikult," rääkis Külaots.

Aeroflot Openi põhiturniiri viimane päev on kavandatud 27. veebruarile.

Interfaxi teatel evakueeriti lisaks Cosmose hotellile mitmeid ostukeskusi, kinosid, teatreid ja raudteejaamu. Kõikide asutuste peale mõjutas pommiähvardus üle 10 000 inimese toimetamisi.