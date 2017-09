Moskva väljastas Venemaa dopinguprogrammi paljastanud vilepuhuja vahistamiskäsu

Moskva kohus andis täna välja Venemaa dopinguskandaali vilepuhuja Grigori Rodšenkovi rahvusvahelise vahistamismääruse.

Just endine Moskva antidopingulabori juht Rodtšenkov oli see, kes Venemaale kollektiivse olümpiakeelu kaasa toonud süsteemse dopingutarvitamise paljastas.

"Uurijad panid Rodšenkovi rahvusvahelisse tagaotsitavate nimekirja. Meie kohus võttis 21. septembril vastu otsuse ta tagaselja vahistada," ütles Moskva kohtu pressiesindaja Junona Tsareva AFP-le.

Rodšenkov vastutas Moskva antidopingulaboris 2014. aasta Sotši taliolümpia proovide testimise eest. 2016. aasta mais andis ta intervjuu New York Timesile, kirjeldades ulatuslikku dopinguskeemi, milles osalesid kümned Vene olümpiasportlased ja kõrgemad riigiametnikud.

Maailma Antidopinguagentuuri (WADA) 2016. aasta novembris avaldatud raporti kohaselt tunnistas Rodšenkov üles 1417 dopinguproovi tahtliku hävitamise. Selle tulemusena jäid venelased eemale mullu Rio de Janeiro olümpialt ja eelmisel kuul toimunud Londoni kergejõustiku MM-ilt.

Kinni võtmise korral ähvardab Rodšenkovi nelja-aastane vanglakaristus.

Rodšenkov ütles kuus päeva tagasi New York Timesis avaldatud arvamusloos, et põgenes Venemaalt 2015. aasta novembris, et maailmale dopinguprogrammist rääkida, kuid kahetseb nüüd oma tegu, kuna ei näe, et sellest midagi muutunud oleks.

"WADA nõustus hiljuti asitõendite puudumise tõttu kustutama 96-st dopingukahtusega sportlastest esimese 95 juhtumid, nagu olid soovitanud rahvusvahelised spordialaliidud. Mitte keegi WADA-st või alaliitudest ei tahtnud mind küsitleda, kuigi ma olin saadaval ning valmis koostööks," kirjutas ta.

"Ühtegi pettusega võidetud Sotši olümpia medalit pole seni ROK-ile tagastatud. Ajal, mil uus taliolümpia Lõuna-Koreas on ukse ees, pole veel selge, kas ROK viib lõpule oma uurimised Venemaa dopingu teemal. Kahest ROK-i uurimiskomisjonist vaid üks küsis minu tõendeid - ning see oli alles kaks nädalat tagasi."