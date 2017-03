Šveitsis Zürichis kukkus eelmisel reedel ühest lõbumaja aknast välja ja suri 32-aastane tippkulturist Sandro Hofer. Tema abikaasa kahtlustab enesetappu, välistatud pole ka mõrv.

Politsei on 2016. aastal maineka Arnold Classicu kulturismivõistluse võitnud mehe surmaga seoses üle kuulanud kaks Rumeenia prostituuti, kuid kriminaalasja veel algatatud pole.

Hoferi naine avaldas Šveitsi meediale, et tema mehel olid hiljuti enesetapumõtted ja ravimisõltuvus. "Ta tahtis kaks nädalat tagasi aknast välja hüpata," sõnas ta.

Samas oli ta eluga igati järje peal ning plaanis aprillis avada Zürichis oma jõusaali.

Abikaasa kahtlustab ühtlasi, et mees käis bordelli töötajatele narkootikume viimas, mitte ei olnud seal kliendina. Politsei pole välistanud ühtegi versiooni. On ka võimalik, et tegu oli lihtsalt õnnetusega.