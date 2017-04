Monton ja EOK kingivad Eestile 100. sünnipäevaks kollektsiooni „1918“

Rahvusvaheliselt edukaim Eesti moebränd Monton ja Eesti Olümpiakomitee (EOK) sõlmisid järgnevaks olümpiatsükliks uue koostöölepingu, mille raames loob Monton kahe järgneva olümpiamängu esindusrõivad Eesti sportlastele.

Montoni kollektsioon PyeongChangi taliolümpiamängudeks kannab nimetust „1918“ ja jõuab limiteeritud koguses jaemüüki tänavu novembris. Ühtlasi on tegemist Montoni ja EOK ühise kingitusega Eesti 100. sünnipäevaks.

Monton on olümpialaste ametlikuks toetajaks olnud juba 13 aastat, spetsiaalselt olümpiamängudeks disainitud kollektsioone on Eesti sportlased kandnud nii Ateenas, Torinos, Pekingis, Vancouveris, Londonis, Sotšis kui ka Rio de Janeiros.

„Seekordsed taliolümpiamängud on eriti märgilised, sest need leiavad aset samal aastal Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaga. Seetõttu otsustasime viia Eesti disaini taaskord maailma ühele suurimale moelavale – olümpiamängudele, kus me saame läbi meie andekate disainerite loomingu anda edasi oma rahva lugu,“ ütles Baltika Grupi juht Meelis Milder.

PyeongChangi taliolümpiamängude Eesti delegatsiooni juht Martti Raju sõnul on oluline, et rahvuskoondis saab olümpiamängudel kanda Eesti disainerite loomingut. „Maailma suurimal spordivõistlusel oma riiki esindades on sportlastel uhke tunne kanda rahvuslike elementidega stiilset esindusrõivast, mis ühendab koondist ja fänne. Tähtis on ka see, et rõivad arvestavad taliolümpiamängude ilmastikuoludega ning on olümpiamelus vastupidavad. Montoni esindusrõivad on Eesti koondist olümpiatel kõigis nendes aspektides alati hästi teeninud,” ütles Raju.

„Meie soov on luua kollektsioon, mis kannaks Eesti rahva lugu ning milles tunneksid ennast hästi meie sportlased. Kollektsiooni jõuab avalikkuseni 2017. aasta novembris. Loodame, et sellest erikollektsioonist leiab omale midagi iga eestlane, et tähistada ühiselt ja peomeeleolus Eesti sünnipäeva ning elada kaasa meie tublidele sportlastele taliolümpiamängudel,“ lisas Montoni kollektsioonijuht Pille Lauring.

Montoni PyeongChangi kollektsiooni rõivad valmistatakse limiteeritud koguses. Kollektsiooni eeltellimine ja hulgimüük algab 8. mail. Poodidesse ja Baltika e-poodi Andmorefashion.com jõuab kollektsioon 2017. aasta novembris.