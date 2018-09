Mis on ühist Gerd Kanteril ja Sügisjooksul?

Sportlane tunnistab, et stardipaugu andmine tõstab endalgi vererõhku ja adrenaliini. „See hetk on natuke sportimise sarnane,“ ütleb ta. „See on tore, kui tuhanded inimesed sinust mööda jooksevad ja lehvitavad. Tallinna Maraton toimub sügisel, mil meie hooaeg on läbi, ja kui see on hästi läinud, siis on alati palju neid, kes tahavad edu soovida,“ räägib Kanter suurest rahvaspordisündmusest starteri pilgu läbi.

Tallinn on maailmakaardil

Tallinna Maratoni tähtsust liikumisharrastuse edendamisel peab Kanter samuti oluliseks. „Jooksmine on kogu spordi alus ja kui noored näevad, et selline sündmus igal aastal toimub ja seal on palju osavõtjaid, innustab see ka neid,“ arvab ta. „Tallinn on end väga ilusti maratoni maailmakaardile kirjutanud ja see on olnud tõsine tegemine. Mina maratoniusku ei ole, sest see on hullumeelne katsumus, just tavainimesele. Mina kutsuksin pigem jooksma poolmaratoni, see on mõistlikum. Aga tundub, et inimeste jaoks on maraton ja selle läbimine väga selge väljakutse. Eneseusk ja ego paraneb tänu sellele ja miks siis mitte seda teha, vähemalt kord elus,“ mõtiskleb Kanter.

Mis ootab aga täpsemalt ees Gerd Kanteri lahkumisvõistlusel ja kuidas ta plaanib ennast vormis hoida nüüd kui tippsportlase karjäär on läbi? Loe edasi ajakirjast Sport.