Mis on ikkagi maailma populaarseimad spordialad? Valmistu üllatusteks...

Ütleme kohe ette ära, et mingit absoluutset tõde selles küsimuses ei ole. Laias laastus on jalgpall sisuliselt igas edetabelis esimene, edasi muutub pilt kirjuks. Tegelikult ongi peaküsimus hoopis: kes on teine?

Aga mis asi on üldse kõige populaarsem? Kõige vaadatavam? Kõige harrastatavam? Kõige paremini tasustatud? Kõige levinum? Eri pingeridasid on interneti avarustes nii palju, et kõik suuremad alad leiavad endale meelepärase ja saavad vastu rinda taguda: vaat meie ala on tipus! Seega kriitiline suhtumine eri andmetesse ja väidetesse on selle teema puhul kohustuslik. Üht-teist siiski välja koorub ja teatud üldistusi saab teha.