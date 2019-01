Milleks sportlasele sotsiaalmeedia?

Kiire infokanal

Paljudel sportlastel aitavad fännilehti hallata kolmandad inimesed. Eelmisel aastal kolmel korral Eesti odaviskerekordit uuendanud Magnus Kirdi sportlase lehte Facebookis aitab hallata Stella Täht. Samuti annab ta Magnusele nõu, kuidas sotsiaalmeediakanaleid kujundada ja mida olulist nendes kanalites silmas pidada. „Tippsportlase puhul on oluline, et sotsiaalmeedia ei hakkaks trennitegemist segama,“ nimetab Stella ühe põhjuse, miks abilised on teretulnud. „Toetajatel on huvi saada oma lemmiksportlase kohta kiiresti infot ning kõige hõlpsam on seda jagada just sotsiaalmeedias.“

See aga ei tähenda, et sportlased, kel sotsiaalmeedias kontosid ei ole, oleksid kuidagi vähem olulised. „Gerd Kanteril ei olnud Facebookis sportlase lehte, aga vaevalt teda sellepärast vähem teatakse,“ toob Stella näite. „Ajad ja kanalid on muutunud, seepärast on noorema põlvkonna sportlastel oluline figureerida ka sotsiaalmeedias, sest nende toetajaskond liigub seal ringi. “

Magnuse jälgijate arv kasvas mühinal, kui sportlane laiema avalikkuse ees tuntuks sai. „Saime Facebookis ühe nädalaga 900 uut jälgijat,“ jätkab Stella. „Eriti tore on, et Magnuse toetajad ei ole passiivsed, vaid kirjutavad kommentaare ja kirju ning soovivad talle eri postituste all edu.“

Pikemat lugu loe edasi ajakirjast Sport.