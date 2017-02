2024. aasta olümpiamängude korraldajateks pürgivad kolm finalisti - Los Angeles, Pariis ja Budapest - esitlevad homsest alates Rahvusvahelisele Olümpiakomiteele (ROK) oma kandideerimispakette. Kõik nad lubavad keskkonnasõbralikke mänge, millest nende linnad veel aastategi pärast kasu lõikavad.

ROK koguneb hääletama ja võitjat välja kuulutama 13. septembril Peruusse Limasse.

Agentuur AFP on teinud ülevaate peamistest punktidest, millele kandidaadid kandideerimisavaldustes rõhuda üritavad.

Los Angeles - unelmate kandidaat?

Tänu 1984. aasta mängudeks rajatud areenidele saab Los Angeles väita, et neil pole enam midagi suurt vaja ehitada. Isegi olümpiaküla üritatakse kokku panna juba olemasolevatest California ülikooli hoonetest.

Peamiseks murekohaks on aga Los Angelesi hullumeelne liiklus. Linnaisade sõnul on see probleem lahenemas tänu linna pooleliolevale transpordiplaanile, mis võeti vastu 2009. aastal ning seisab olümpia eelarvest täiesti eraldi real.

Ühtlasi on lubatud, et Los Angelesi mängudega ei tekitataks keskkonnale praktiliselt mingit kahju, sest suurt rõhku pannakse päikeseenergiale.

Mis puutub viimaste olümpiate puhul kõige tähtsamasse aspekti ehk "pärandisse", siis võib Los Angeles viidata taas 1984. aasta mängudele, millele kulutatud 86 miljonist eurost on sõltumatute uuringute andmetel läbi erinevate spordiprogrammide kasu saanud umbes kolm miljonit inimest.

Budapestis on veel palju teha

Kolmest kandidaadist kõige rohkem ehitustööd nõudev linn. Linnaametnikud on öelnud, et olümpiaprogrammid rakendataks "pikaaegse linna arenguplaani" teenistusse.

Eeldatav olümpia eelarve oleks Budapestis 2,2 miljardit eurot, mille sisse pole arvestatud ujumisbasseini ja staadionit, mis ehitatakse 2017. aasta ujumise MM-i ja 2020. aasta jalgpalli EM-i tarbeks.

"Olümpia ainult kiirendab linna arengut ning aitab parandada selle niigi suurepärast imidžit," ütles Budapesti linnapea Istvan Tarlos.

Pariis aitaks vaese linnaosa jalule

Pariisi olümpia eestvedajate sõnul on 95 protsenti vajalikust infrastruktuurist juba valmis. Ehitada on veel jäänud uus olümpiaujula.

Mängude keskus rajataks Seine-saint-Denisi, Kirde-Pariisi äärelinna, mis on riigi üks vaesemaid suurlinna äärelinnu. Rajoonis valitsevat suur eluaseme puudus ning selle leevendamiseks jääks mängudest maha ligi 4700 uut korterit.