Miks me higistame?

Spordiarsti sõnul võtab nii mõnigi nõuks enne trenni kaenlaalused antiperspirandiga kokku määrida, kuid sellega teed tegelikult endale hoopis karuteene. „Mis eesmärki see täidab? Trennis higistavad kõik, mitte keegi ei tee vahet, kas see on sinu või naabri lõhn. Higinäärmete antiperspirandiga blokeerimisega pole mõtet nahka stressi ajada, paremale sooritusele see nagunii kaasa ei aita. Samamoodi ei peaks naised spordisaali ilmuma meigituna, sest trenni tehes poorid laienevad ja ummistuvad ning tagajärjeks on kosmeetilised probleemid. Üleüldse ei ole liiga kuiv nahk hea, sest naha kaitsebarjäär on siis haavatav ja vigastustele vastuvõtlik. Organismis on palju funktsioone, mis võivad mingil ajal ebavajalikud tunduda, nii et soovime need justkui välja lülitada, kuid tegelikult ei ole see pikemas perspektiivis kasulik,“ ütleb ta.

„Tasub teada, et paljudes antiperspirantides on endiselt sees potentsiaalselt vähki tekitavate omadustega alumiiniumiühendid, mis ei pruugi küll sinu keha halvasti mõjutada, kuid eks see ole üks paras loterii. Kui higilõhn sind tõesti väga häirib, siis alternatiivina võib kasutada deodorante, mis higinäärmeid ei blokeeri,“ soovitab Pii Metsavas. „Ka tasuks enne toote kasutama hakkamist selle etiketiga pisut põhjalikumalt tutvuda. Juhul kui higistamine muutub inimese jaoks probleemiks, siis saab hüva nõu nahaarstilt.“

Kuidas on higistamisega seotud saun ja haigus? Miks on vaja juua vett? Loe edasi ajakirjast Sport.