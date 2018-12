Miks lugeda sportlaste elulooraamatuid?

Eesti koondise ja Prantsusmaa klubi Terville Florange võrkpallur Kristiine Miilen armastab raamatu kätte võtta lennu- ja rongireisidel, et aeg kiiremini läheks. Ta tunnistab, et on eriline lugeja, sest kui on hea raamat, siis ta loeb seda eriti aeglaselt, et lugu liiga kiiresti läbi ei saaks. Kui sama raamatu alusel on tehtud film, siis meeldib talle enne film ära vaadata ja alles siis raamat ette võtta. „Mulle meeldivad raamatud, mulle meeldib neid osta ja kinkida. Uued raamatud lõhnavad ka nii hästi,“ tõdeb Kristiine.

Ta eelistab lugeda just sportlaste elulugusid. „Need annavad motivatsiooni ja jõudu edasi minna,“ ütleb ta. Ühised märksõnad, mis sportlaste biograafiaid läbivad, on ränk töö, ohverdused, vigastused, tagasilöögid. „Mulle meeldib, et nendes on peidus kogu spordiga kaasas käiv ilu ja valu; sport ei ole ainult tiitlid ja kullasära.“

Raamatutest saab õppida

Praegu on Kristiine tenniselainel. Läbi on loetud Nadali ja Agassi elulood ning järgmisena on plaanis kätte võtta Kaia Kanepi lugu. Viimati loetud Andre Agassi elulooraamat kuulub tema lemmikute hulka. „Ameeriklane räägib, kuidas isa sundis teda halastamatult tennist mängima, kuniks ta lõpuks seda vihkas. Vaatamata sellele võitis ta kõik neli suurt slämmi ja olümpiakulla. Mulle meeldib, et raamat on kirjutatud sportlase silmade läbi ja räägib detailselt ka tema pere- ja eraelust, mitte ainult spordist. Minu jaoks tohutult motiveeriv ja mõtlemapanev raamat,“ ütleb ta.