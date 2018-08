Miks ja kuidas mälu treenida?

Trei sõnul on mälu treenimine nagu iga teine pingutus, mis eeldab teatud tehnikate omandamist ja järjepidevat praktiseerimist. Treeningu käigus tehtavad harjutused sõltuvad eesmärgist: kas soovid arendada inimeste, numbrite, faktide meeldejätmist või üldisemalt mõtlemist ergutada.

Vundamendi ladumisega ehk aju ettevalmistamisega tegeleb neuroobika. Mälutreening hõlmab nippe, kuidas midagi meelde jätta, ja harjutusi aju poolkeradele. Neuroobika on aga üldine meetod aju treenimiseks ja rutiinist väljatoomiseks.

Lisaks tuleb ette olukordi, kus sooviksime mäletada seiku oma minevikust. Sellistel juhtudel peab see info olema kuhugi salvestatud. See tähendab, et juba toimunut pole hiljem võimalik end meenutama treenida. „Me ei leia üles teed kohta, kuhu see info salvestus. Kui midagi pole meeles, tähendab see, et see ei huvitanud meid piisavalt ja me ei viinud seda püsimällu. Igapäevaelus märkavad ja mäletavad inimesed samuti erinevaid asju – mida tähele ei pane, seda meelde ei jäta.“

Vanusest sõltumatu treenimisvajadus

Ekslikult arvatakse, et mälutreening on eakate pärusmaa. Tänapäeva maailmas on aga uut infot nii palju, et see tõukab vana eest ja me ei salvesta kõike. Meie mõtlemist ja mäletamist mõjutavad nutiseadmed, mis on ühest küljest suurepärased abilised, aga teisalt kasutame oma mälu nende tõttu üha vähem. „Kevadisel kursusel küsisin osalejatelt, miks nad mälutreeningule tulid, ja sain vastuseks, et nad soovivad ka ise midagi mäletada, mitte ainult nutiseadmele toetuda,“ lisab Trei.