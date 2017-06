Menusaade "Mehed ei nuta" eemaldati Kuku raadiost ja kolib Delfi eetrisse

Menukas spordisaade "Mehed ei nuta" eemaldati ootamatult Kuku raadio eetrist ja on alates eelolevast teisipäevast iga nädal kuulatav Delfis.

Täna hommikul teatas Postimehe veebileht "Mehed ei nuta" tegevuse lõpetamisest Kuku raadios ning süüdistas Ekspress Meediat saate nime ja kaubamärgi kaaperdamises ja varastamises.

Saate idee autorite, alates 2007. aasta sügisest esmalt telekanalites Kalev Sport ja TV14, seejärel Kuku raadios saadet juhtinud Jaan Martinsoni, Peep Pahvi ja Tarmo Paju jaoks tuli teade üllatusena.

"Et kõik ausalt ära rääkida, siis üsna täpselt kümme aastat tagasi kutsus Toomas Lepp mind kohvile. Et kuule mees, meil siin telekanalis Kalev Sport oleks vaja ägedat värki, mõtle miskit välja. Lamp lõi kohe põlema. USA televisioon on täis spordijutusaateid, kus räägitakse tõsistest asjadest mitte liigtõsiselt, vaieldakse, kommenteeritakse, tõmmatakse saatekaaslasel teinekord müts silmile ja muud säärast," meenutab Martinson saate sünnilugu.

"Suve alguses, Kreeka rallil, sai asja arutatud Peep Pahviga ja otsustatud, et teeme ära. Kuna aeg-ajalt tekkisid meie vahel otsatud vaidlused, mis kestsid ja kestsid ja oli kartus, et asi läheb käest, oli vaja tasakaalustavat elementi, kelleks sobis suurepäraselt Tarmo Paju. Ent saatel peab olema nimi. "Mehed ei nuta" või midagi niisugust, pakkus Lepp esimesel kokkusaamisel. Pikemalt edasi ei mõeldud ja nii jäigi."

Sügisel saab "Mehed ei nuta" saatel erinevates kanalites täis kümme aastat eetrisolekut. "Esmalt teles, siis raadios, kuhu Kuku meid koos saate nimega üle meelitas. Kaks-kolm saadet on tehtud kahe mehega, paar korda on olnud kellelgi asendaja, aga see ei tööta. Seega: ükskõik, millises maailma otsas me ka viibime, oleme kuuldel igal teisipäeval kell 11. Nii on, nii jääb, kuniks jumal (keda ei ole, sest Juri Gagarin teda kosmoses ei näinud) elupäevi annab," lubab Martinson.

Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald peab absurdseks Postimehes ilmunud Eesti Meedia süüdistusi saate pealkirja ja kaubamärgi varastamise kohta.

"Saate "Mehed ei nuta" kaubamärk ei kuulu kellelegi, see on kaitsmata. Ei ole võimalik varastada midagi, mida keegi ei oma," ütleb Soonvald.

"Ekspress Meedia, mille väljaannete Delfi ja Eesti Päevalehe koosseisu kõik kolm saate tegijat pärast Peep Pahvi sunnitud lahkumist Postimehest jaanuaris kuuluvad, on esitanud tõepoolest taotluse saate kaubamärgi registreerimiseks. Patendiamet ei ole selles osas veel otsust teinud. Taotluse eesmärk oli anda see kaubamärk üle saatejuhtidele endale, kes on ka saate idee autorid ja vedajad, ning garanteerida seega saate ilmumine senisel kujul ka tulevikus - mis iganes ettevõttes mehed kunagi ka töötama peaks. Jaan, Peep ja Tarmo olid täis tahtmist saadet Kuku raadios edasi teha. Et aga Kuku otsustas ootamatult "Mehed ei nuta" oma eetrist eemaldada, on ainuvõimalik samm, et pakume spordisõprade armastatud saadet edaspidi Delfi vahendusel."

"Mehed ei nuta" saade ilmub edaspidi lisaks Delfile podcast'ina nii SoundCloudis kui ka iTunes'is.