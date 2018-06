Mehed nagu metsapullid! Jõutõstja Siim Rast tuli MM-il medalile

Siim Rast võitis Kanadas Calgarys toimunud jõutõstmise maailmameistrivõistlustel 120+ kaalukategoorias kogusummas pronksmedali.

Võitlus pronksi peale oli tihe ning pinget jätkus viimase katseni.

Rast kükkis 335 kiloga, surus rinnalt 235 kilogrammi ja tegi jõutõmbe 347,5 kiloga. Kokku andis see tulemuseks 917,5 kilogrammi.

Kaks paremat jäid kaugele. Kulla võitis ameeriklane Ray Williams, kelle kogusummaks oli 1083,5 kilogrammi. Üksiktulemused - 442,5 kg ; 242,5 kg ja 398,5 kg. Jõutõmbe tulemus tähendab ühtlasi maailmarekordit.

Hõbeda võitis kanadalane Kelly Branton koondsummaga 985 kilogrammi.

Rasti esmased kommentaarid: "Tehtud! Raske võistlus, aga medal käes ja see on põhiline, mis loeb.

Kõige suuremad tänud lähevad nendele inimestele, kes selle kõik võimalikuks tegid, et ma sain siia üldse võistlema tulla. Neid inimesi oli palju ja ma siiralt loodan, et te ei pidanud pettuma. Kui koju jõuan kirjutan natuke pikemalt võistlusest, aga esimesed emotsioonid on vägevad."

Värske medalivõitja naaseb koju 20. juuni varahommikul kell 01.20, lennuga Kopenhaagenist.