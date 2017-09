Meeste saalihokikoondis alustab MM-tsüklit kontrollturniiriga Lätis

Eelmise MM-i 8. kohaga lõpetanud ja maailma reitingus 9. positsioonil olev Eesti meeste saalihokikoondis alustab valmistumist järgmiseks tsükliks.

2018. aasta veebruaris peetakse valikturniirid, millede parimad pääsevad sama aasta detsembris Tšehhis toimuvale 16 meeskonna vahel peetavale finaalturniirile.

Euroopas peetakse neli valikturniiri, millest üks toimub Tallinnas Kalevi spordihallis.

Meeste koondis peab uue peatreeneri Risto Lalli juhendamisel eeloleval nädalavahetusel Lätis Kocenis kolm treeningkohtumist:

08.09 Eesti - Soome U23

09.09 ​Rubene - Eesti

10.09 Läti - Eesti

Peatreener Risto Lall: „Algaval nädalavahetusel soovin saada ülevaate nii uutest kui ka minule juba tuttavatest mängijatest. Kuna olen mõned aastad eemal olnud ja treenerina Soomes tegutsenud, siis soovin näha, kuidas Eesti liiga mängijad rahvusvahelisel tasemel hakkama saavad. Seepärast on kaasas vähem välismängijaid. Minu eesmärk on luua juba esimesest kogunemisest meeskonda õhkkond, millest ei taha keegi ilma jääda. Taktikaliselt soovin tuua meeskonda kaasaegset saalihokit ning loodan, et mängijad võtavad selle kiiresti omaks ja meeskonna üldine tase tõuseb uuele tasemele. Eelseisvad mängud on kontrollkohtumised, kus skoor ei ole peamine.“

Koondise koosseis kontrollturniiril:

väravavahid: Rainer Kalde​ (Jõgeva SK Tähe/Olivia)​​, Siim Stokkeby (SK LINK/Saku)

väljakumängijad: Oskar Salm​ (TTÜ SK)​, ​Mih​kel Tasa (Sparta Team Automaailm)​, Sander Savi ​(Sparta Team Automaailm)​, Roman Pass (Ad Astra Sarnen, Šveits)​, Fredy Maalt ​ (SK LINK/Saku)​, Mattias Proos ​ (IBK Runsten, Rootsi)​, Andrei Polovnikov ​ (Sparta Team Automaailm)​, Mats Tamme (SK LINK/Saku)​, Carol Viiding​ (SK LINK/Saku)​, Ken Pähn (PSS, Soome)​, Jaanus Kase (Sparta Team Automaailm)​, Kristo Lehiste (SK LINK/Saku), Victor Öberg (Team Thorengruppen SK, Rootsi)​, Julius Rais (Huddinge IBS, Rootsi)​, Kaspar Kallion (Sparta Team Automaailm)​, Kermo Uue (Sparta Team Automaailm), Sander Stokkeby (SK LINK/Saku)​, Madis Leisner (TTÜ SK)​​​ ja Tanel Kasenurm (Unihockey Basel Regio, Šveits)​

peatreener Risto Lall, meeskonna esindaja Kadri Heinla ja massöör Toomas Juhanson

Meeskonna värske abitreener, Eesti koondise kauaaegne mängija ja tugeva saalihoki tippliigade kogemusega Jonas Thomsson liitub meeskonnaga järgmisel kogunemisel novembri alguses Helsingis.