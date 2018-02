Marten Männi sai maailma pikimal kestvussõidult teise koha

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeval, 24 veebruaril toimus USA's, Arizonas maailma pikim jettide kestvussõit, Mark Hahn 300. Mark Hahni, kes oli ka ise jetisõitja, mälestuseks peetav võistlus toimus tänavu 14. korda. 300 miili pikkusele sõidule läks Männi koos oma tiimikaaslaste Mike Klippensteini ja Theo Baumeriga kindla plaaniga võtta Pro Open Ski klassivõit aga tehnilised viperused nurjasid selle eesmärgi. Vaatamata takistustele võideldi välja teine koht.

Eestlane sai kutse osaleda võistlusel tiimijuht Mike Klippensteini poolt, kes on ise väga nimekas sõitja, väga olulise IJSBA World Finalsi on mees võitnud 27. korral. Kolmandaks tiimiliikmeks oli kohalik 15-aastane sõitja Theo Baumer. Suurem osa sõidust jäi just Marteni ja Theo peale, kuna tiimijuht sõitis ise kahes klassis, nii Ski klassi kui Runabout klassi jetiga.

„Sõit algas suhteliselt suure lainega ja jett oli päris palju päris veest väljas. Tiimipealik soovitas peale igat ringi minul ja Theol vahetada. Teise ringiga sõitis Theo päris suure vahe teise kohaga sisse, peale mida ma tegin kaks ringi järjest (kahe ringi vahepeal tankisime) ja peale tankimist tundsin ja kuulsin, et kõigi nelja silindri peal me enam kindlasti ei liigu. Pidime neli või viis korda kaldal käima, proovides tehnikat uuesti käima saada. Sellega läks aga kogu strateegia paigast ära kuna kaldal olnud meeskond ei teadnud enam millal meid oodata. Korrektselt saime jeti tööle vaid viimaseks viieks ringiks ja selle ajaga enam muud teha polnud võimalik, kui kindlustada teine koht. Võistlusformaat oli minu jaoks uus ja huvitav ning tegu oli korraliku väljakutsega. Meie meeskond, Team212 täitis vähemalt suurema eesmärgi, võttes 2018 Mark Hahn 300 üldvõidu ainult 8 sekundilise vahega isa ja poja Jean Bruno- ja Hugo Pastorello ees,“ ütles Männi.