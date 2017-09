Marten Männi pälvis Rahvusvahelise Veemoto Liidu toetuse

Jetisõidu maailmameistrivõistlustel peale kahte etappi Ski GP1 klassis kuuendal kohal olev Marten Männi sai Rahvusvahelise Veemoto Liidu (UIM) ja MM-sarja promootori H2O poolse tunnustuse osaliseks. Männi sai hooaja neljaks viimaseks etapiks toetuslepingu UIM'iga.

Männi, kes osaleb tänavu esimest hooaega jetisõidu MM-sarjas täiskasvanute klassis, alustas hooaega hästi ja asub peale kahte Euroopas sõidetud etappi Ski GP1 klassi kuuendal kohal. Jetisõidu MM-sarjas on igas klassis UIM'i lepingulised sõitjad, kes pannakse paika varasemate tulemuste põhjal ja hooaja sees antakse välja ka toetuslepingud.

Ski GP1 klassis oli sarja korraldaja poolt välja öeldud, et peale Itaalias sõidetud kahte esimest etappi saab tabelis kõrgeim ilma lepinguta sõitja toetuslepingu. Prantslane Raphael Maurin on viiendal kohal, Marten Männi kuues. Maurin aga tervet hooaega kaasa ei tee ja nii sai selle lepingu eestlane.

16-aastane Männi on ühtlasi sarja noorim sõitja.

„Selline tunnustus on meile väga oluline, see näitab, et oleme suures mängus sees. Oleme etappidel koos teiste lepinguliste sõitjatega spetsiaalses alas, mis aitab kindlasti ka rohkem tähelepanu püüda. Äärmiselt oluline on see, et see koht on saadud just tulemuste alusel ja et Marten on peale eelmise aasta juunioride MM-tiitlit oma kiirust hästi näidanud ka sellel aastal,“ selgitab Marteni isa Marko Männi toetuslepingu olemust.

Jetisõidu MM-sari jätkub oktoobris kahe etapiga Hiinas, esimene neist 13.-15. oktoobril Shanghais ja teine 20.-22. oktoobril Xian'is. Hooaja kaks viimast etappi sõidetakse Araabia Ühendemiraatides - 23.-25. novembril Dubais ja 18.-20. detsembril Sharjah'is.