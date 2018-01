Mart Seimi lootused Tokyo olümpialt medal võita suurenesid märgatavalt

Mart Seim mullu Eesti meistrivõistlustel. Foto: Argo Ingver

Rahvusvaheline Tõsteliit (IWF) muutis 2020. aasta Tokyo olümpia osavõtusüsteemi selliselt, et igasse kaalukategooriasse saab iga riik üles anda vaid ühe sportlase. See on hea uudis Mart Seimile, kellel enda kaalus on kaks konkurenti nii Iraanist, Armeeniast kui ka Gruusiast.