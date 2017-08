Männikul toimusid ülipõnevad Eesti meistrivõistlused jahilaskmises

Kaevikrajal lasid kvalifikatsioonivõistlusel parima tulemuse Andres Kull (Jaanikese JÜ) 117 tabamusega. Finaalis võidutses samuti Kull, kes edestas hõbemedali võitnud Heikki Jaansalu 1 tabamusega - Kull tabas finaalis 44 märki, Heikki Jaansalu 43 märki.

Finaalis võidutses samuti Kull, kes edestas hõbemedali võitnud Heikki Jaansalu 1 tabamusega - Kull tabas finaalis 44 märki, Heikki Jaansalu 43 märki.

Võistkondlikult tuli Eesti meistriks Jaanikese meeskond koosseisus Andres Kull, Arno Kull, Erkki Kull.

Naiste arvestuses tuli Eesti meistriks Aili Popp, kes tabas 75-st märgist 46.

Kaarrajal said kvalifikatsioonivõistlusel parima tulemuse Reino Velleste (Kaitsejõudude Spordiklubi) 113 tabamusega ja Alar Lehtsaar (MSpK), kes tabas 112 taldrikut. Finaalis jõudsid just need mehed kahe parema hulka, kusjuures finaaltulemus oli mõlemal mehel võrdselt 51 tabamust. Ümberlaskmisel oli täpsem Reino Velleste, kes tuli Eesti meistriks. Pronksmedali sai Sergei Druz.

Eesti juunioride meistriks tuli kaevikrajal Kennert Karu 85 tabamusega. Kaarrajal tuli Eesti juunioride meistriks Peeter Jürisson 95 tabamusega.

Veteranide arvestuses oli kaevikrajal täpseim Toomas Ando.