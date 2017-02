Maailma parim naismaletaja, hiinlanna Hou Yifan kaotas Gibraltar Open turniiril matši endast olulisemalt nõrgemale India maletajale Babu Lalithile kõigest viie käiguga. Pole kahtlustki, et meelega.

"Ta alustas veidrate käikudega, mida isegi algajad ei teeks," ütles NRK-le kohapeal viibiv Norra maleekspert Tarjei Joten Svensen. "Kõik on šokis ja keegi ei saa midagi aru."

"Ma olin hirmul, kui ta mängis 1.g4 ning kahtlustasin ettevalmistust. Aga kui ta käis 2.f3, sain aru, et midagi on valesti," rääkis Lalith portaalile ChessBase.

Pärast skandaalset matši pidas Yifan turniiri korraldajatega maha ligi kahetunnise koosoleku, kus ta selgitas, mille vastu ta täpsemalt protestis.

Maletajate seas olevat levinud spekulatsioonid, et korraldajad otsustavad käsitsi, kes kellega turniiril kokku lähevad, et asi põnevam oleks. Turniiri korraldajate sõnul ei vasta see tõele.

"See on keeruline, seda teeb arvuti. Ma mõistan teda, aga midagi kahtlast ei ole teoksil," ütles turniiri peakorraldaja, 78-aastane Brian Callaghan.

Yifani sõnul ei saa olla juhus, et kümnest matšist seitsmes pidi ta mängima naismaletaja vastu. "Ma loodan, et tulevaste turniiride formaat on sada protsenti õiglane," ütles ta.

Callaghani sõnul ei teinud Yifan Gibraltari turniiri mainele sugugi kahju. Kui ta üldse kellelegi häbi tegi, siis ainult endale, ütles ta: "Ta on maailma esinumber ja maailmameister ning sellega kaasneb teatud vastutus. Kui ta järele mõtleb, siis ta saab aru, et ta oleks võinud olukorda teisiti lahendada. Mul on temast kahju, sest ma arvan, et ta vedas täna ainult ennast alt."