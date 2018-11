Male MM-tiitlimatšis peeti neljas partii

Tiitlikaitsja Carlsen juhtis täna valgeid malendeid, kuid oma paremust maksma panna ei suutnud. Mäng lepiti viiki pärast kolme tundi ja 34 käiku.

"See oli pettumus. Mulle tundus, et sain avanguga eelise... Pean varsti võitma hakkama. Tundub, et vastane on mustadega mängimiseks väga hästi valmistunud," sõnas Carlsen viigi järel.

Viiendas partiis, mis peetakse homme, on valged malendid 26-aastasel Caruanal, kellel on lisaks USA kodakondsusele ka Itaalia pass.

27-aastane Carlsen hoiab maailmameistritiitlit enda käes alates 2013. aastast. Eelmistes tiitlimatšides on ta alistanud kahel korral India maletaja Viswanathan Anandi ja korra Sergei Karjakini Venemaalt.