Male eksmaailmameister lõpetas 43-aastaselt karjääri

Kramnik tõusis maailmameistriks 2000. aastal, kui alistas tiitlimatšis Garri Kasparovi. Venelane hoidis maailmameistritiitlit enda käes kuni 2007. aastani, mil ta kaotas selle India suurmeistrile Viswanathan Anandile.

"Otsustasin professionaalse malega hüvasti jätta juba mõned kuud tagasi ning kuna pidasin nüüd ka oma viimase turniiri, siis teengi otsuse avalikuks," teatas venelane Hollandis lõppenud Tata Steeli turniiri järel.

"Profimaletaja elu oli väga põnev. Olen malele väga tänulik kõige eest, mis see mulle pakkus. Võib-olla osalen ka edaspidi aeg-ajalt mõnel kiirmaleturniiril. Peale selle käin kindlasti maleüritustel, et seda fantastilist mängu populariseerida," lubas hetkel maailma edetabelis 7. kohal asuv Kramnik.

Malelegend Anatoli Karpov on juba arvamust avaldanud, et Kramnik lõpetas karjääri liiga vara. "Ilmselt ta ei suutnud viimase turniiri ebaedu psühholoogiliselt taluda. Tal on aga veel liiga vara lõpetada," sõnas Karpov Venemaa meediale.