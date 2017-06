Male eksmaailmameister: läänes on suurem tsensuur kui nõukogude ajal

Endine male maailmameister Anatoli Karpov, kes on hetkel Venemaa riigiduuma saadik, leiab, et läänes valitseb tohutu russofoobia ning sealne tsensuur on suurem kui nõukogude ajal.

"Hetkel on russofoobia kohutav. Kui ma lähen näiteks Saksamaa või Prantsuse telekanalisse, siis ma võin rääkida vaid malest. Poliitika kohta öeldakse: "Ei. See ei mahu programmi. Ei, sellest me ei räägi." Minu arvates on praegu läänes suurem tsensuur kui nõukogude ajal," rääkis Karpov, vahendab lenta.ru. Karpovi sõnul kutsutakse Venemaa poliitikuid küll välismaa foorumitele, kuid sõna neile ei anta. "Ma olen käinud Brüsselis, Strasbourgis. Kuskil ei lasta meil rääkida. Aga kui te vastaspoolt ei kuula, millest te siis üldse räägite? Keegi ei taha näha tugevat Venemaad," lisas Karpov, kes hoidis maailmameistritiitlit enda käes aastatel 1975 kuni 1985.