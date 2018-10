Magnus Kirdi õe Kirke suur elumuutus: 15-aastaselt kaalus ta 105 kg, nüüd on tegu sportliku rühmatreeneriga

Teekond enese leidmise ja peeglist vastu vaatava pildi muutmise juurde ei ole kunagi kerge; ei olnud kerge ka Kirke jaoks. Piisavas koguses uudishimu, kannatlikku meelt ja enesedistsipliini tasuvad aga lõpuks kuhjaga ära. Kirke on sellest ehe näide ja motivatsiooniallikas teistele, sest kaotada pool oma kehakaalust ei ole kindlasti lihtne. Muutused tulevad seestpoolt ja selleks, et soovitud tulemuseni jõuda, peab oma teadmisi toitumisest ja liikumisest tunduvalt parandama. Seda ta ka tegi. Me kõik teame, et toituda tuleb tervislikult ja liikuda tuleb piisavalt, kuid tegelikult me palju rohkem ei teagi. „Minu soovitus kõigile, kes tahavad muuta oma elustiili, on küsida kõrvalist abi, sest üksinda on sellist teekonda väga raske ette võtta ja läbi teha,“ julgustab naine, kelle esmaseks suunajaks toitumise osas oli tema kergejõustiku treener.

