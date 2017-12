Maailmameister loobus Saudi Araabia rekordilisest auhinnarahast, kuna ei taha tunda end teisejärgulise inimesena

Anna Muzõtšuk. Foto: Maria Emelianova, Anna Muzychuk/Facebook

Saudi Araabias sai alguse suurejooneline maleturniir, mis kannab kuningas Mohammad bin Salmani nime. Võistluse auhinnafond on rekordilised 1,7 miljonit eurot ja turniiri eesmärgiks on näidata, et Saudi Araabias võiks tulevikus toimuda aina enam spordivõistlusi.