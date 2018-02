Maailma tippvõimlejad tähistavad Tartus Eesti juubelit

Neljapäeval algab Tartus 24. rahvusvaheline võimlemisturniir Miss Valentine. Sel aastal on turniir pühendatud Eesti Vabariigi aastapäevale: üle 1000 võimleja 27 riigist saavad iga-aastasel sõprusturniiril osa 100. aastapäevaks loodud etendusest.

EV100 etendus lõpetab võistlused pühapäeval algusega kell 20.00. Neli päeva kestva turniiri käigus võtab traditsiooniliselt mõõtu nii ilu - kui ka rühmvõimlemise maailma paremik. Kaugeimad külalised tulevad tänavu Austraaliast, Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast. Uue tulijana osalevad võistlustel esmakordselt Mongoolia iluvõimlejad.

Ürituse peakorraldaja Janika Mölder tunnistas, et EV100 pidustused mõjutasid tänavuse turniiri ettevalmistamist oluliselt nii loomingulisest kui ka korralduslikust küljest. "Seoses Eesti Vabariigi juubeliüritustega pidime võistluse nädal varasemaks tõstma ja seetõttu kattub meie võistlus grand prix etapiga ja noorte olümpiamängude kvalifikatsiooniga Moskvas. Kindlasti kaotasime osavõtjate arvus, aga arvan, et võistlus tuleb sellegi poolest väga huvitav," selgitas Eesti võimlemise aktiivne edendaja ja iluvõimlemise maailmameister Mölder. "Pühapäevast etendust ootan pikisilmi: see on Eesti võimlejate austusavalduseks Eestile väärika juubeli puhul. See on ülimalt liigutav!"

Miss Valentine’i pikaaaegne edulugu on nüüdseks aluse pannud tervele reale uutele võimlemisvõistlustele nii Eestis kui ka välismaal. Hinnatud võistluste korraldajana on Mölder oma oskused ja kogemused käiku lasknud hiljuti nii Puerto Ricos kui ka Kanadas. Eestis taaselustas Mölder mullu teisegi legendaarse turniiri, "Merepiiga". Aastatel 1975-1990 toimunud turniiril on Mölder osalenud võistlejana isegi.

"Merepiiga oli mulle esimese Miss Valentine’i korraldamisel suureks inspiratsiooniks. Pika traditsiooniga võistlused on paljudele sportlastele oluliseks verstapostiks nende karjääris, aga lisaks on sellel ka emotsionaalne väärtus. Need mälestused on kogu eluks ja mõjutavad meid rohkemgi kui arvata oskame," sõnas Mölder "Nüüd kui Miss Valentine on üle maailma tuntud, juba legendaarne võistlus, on Merepiiga taaselustamine minu poolt omamoodi tänutäheks meie võimlemise edendajatele läbi aegade. Neid traditsioone tuleb veelgi rohkem hinnata eriti EV100 võtmes. Oleme uhked oma juurte ja Eesti kultuuri üle."