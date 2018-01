Maailma parim riistvõimleja: 60 aastaks vangi pandud treener pilastas ka mind

Neljakordne olümpiavõitja Simone Biles avaldas, et detsembris 60 aastaks vangi mõistetud USA võimlemistreener Larry Nassar on ka teda seksuaalselt ahistanud.

"Ma tean, et see kohutav kogemus ei iseloomusta mind, sest ma olen sellest üle," ütles 20-aastane Rio olümpiamängude staar, kes ütles, et Nassar "võttis temalt armastuse ja rõõmu".

"Ma olen samuti üks Larry Nassari seksuaalse ahistamise ohvritest. Paljud teavad mind õnneliku, itsitava ja energilise tüdrukuna. Kuid hiljuti olen ma tundnud end murtuna ning mida rohkem ma üritan hääli oma peas vaigistada, seda kõvemini nad karjuvad. Ma ei karda enam oma looga välja tulla."

"Nende kogemuste meenutamine on võimatult raske ning see haavab mind üha rohkem, kui ma mõtlen oma unistuse peale võistelda 2020. aasta Tokyo olümpial, milleks pean treenima jätkuvalt samas treeningkeskuses, kus mind pilastati," sõnas Rio mängudelt neli kulda ja ühe pronksi võitnud Biles.

Nassarit on seksuaalses ahistamises süüdistanud kolm endist USA olümpiavõimlejat, nende seas ka Gabby Douglas, kes võitis koos Bilesiga 2016. aasta olümpiamängudelt kuldmedali võistkonnavõistluses. Nad kõik väidavad, et Nassar kasutas neid ära ettekäändega viia läbi meditsiiniline ülevaatus.

Juba karistuse kätte saanud 54-aastane lapsepilastajast treener astub sel kuul kohtu ette veel kahe juhtumiga, kus ta tunnistab end süüdi kahe naisvõimleja ründamises. Senise karistuse sai ta detsembris kolme episoodi eest, mis puudutasid lapsepilastamist kujutavaid pilte tema arvutis.

BBC palus Bilesi avaldusele kommentaari ka Nassari advokaatidelt, kuid nad keeldusid.

USA võimlemisliit sõnas oma avalduses, et neil on "südamest kahju, et Simone Biles või mõni teine meie sportlane on pidanud Larry Nassari jubedate tegude pärast kannatama".