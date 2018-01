"Ma just allkirjastasin sinu surmaotsuse." USA olümpiasangareid ahistanud arst mõisteti 175 aastaks vangi

Endine USA riistvõimlemiskoondise ning Michigan State University arst Larry Nassar mõisteti kohtus enam kui 150 naise ja tüdruku seksuaalse ahistamise eest 175 aastaks vangi.

"Ma just allkirjastasin sinu surmaotsuse," sõnas kohtunik Rosemarie Aquilina. "Mulle tundub, et sa ei saa aru, et sa oled ühiskonnale ohuks, et sa oled endiselt ohtlik."

Nassar tunnistas ennast küll mitmetes episoodides süüdi, kuid süüdistas omakorda tema vastu tunnistanud naisi raha- ja kuulsusejanus. "Ma oli hea arst, sest minu meetmed töötasid. Nüüd räägivad mulle vastu samad naised, kes tulid minu juurde ikka ja alati tagasi," vahendab CNN.

Lõpuks otsustas Nassar siiski ohvrite ees vabandada, tõdedes, et nende tunnistused on teda kõige sügavama tuumani raputanud ning ta kahetseb oma tegusid väga.

Nassari ohvrite seas oli ka mitmeid olümpiavõitjaid - näiteks astus liigutava tunnistusega üles kolmekordsest olümpiavõitjast võimleja Aly Raisman, aga teiste seas oli ohvrite seas näiteks ka Simone Biles, McKayla Maroney, Jordyn Wieber ja Gabby Douglas.