Londoni olümpiapronks suri vaid 35-aastaselt

2012. aasta olümpiamängudel sulgpalli meespaarismängus pronksmedali võitnud lõuna-korealane Chung Jae-sung leiti reede hommikul oma kodust surnuna.

Ametlikku surma põhjust pole hetkel teada ja selle peaks selgitama laupäevane lahkamine, kirjutab ERR Sport.

Väljaande Yonhap News teatel diagnoositi 35-aastaseks elanud Chungil kolm aastat tagasi südamerütmihäired ja aeg-ajalt kurtis ta valu rinnus.

Chung jõudis olümpiapronksini koos kaasmaalase Lee Yong-daega.

"See on kurb uudis," kommenteeris endine maailma esinumber Lee Chong Wei. "Avaldan kaastunnet tema abikaasale ja nende kahele lapsele ning palvetan, et perekond jääks tugevaks."