Londoni mõttemängude MM-i hõbeda ja pronksi võitsid Martin Hõbemägi ja Andres Kuusk

Martin Hõbemägi ja Andres Kuusk pälvisid MM-l hõbe- ja pronksmedali. Georg-Romet Topkin saavutas juuniorite klassis esikoha, Markus Ikla tuli samuti juuniorite klassis kolmandale kohale. Samuti kolmanda koha saavutas Madli Mirme naiste arvestuses.

„Eriti hea meel on noorte, juuniorite klassis võistlevate mängijate Georg-Romet Topkini ja Markus Ikla senise väga eduka võistluse üle – nad on olnud tublid ning teevad väga tugeva tulemuse. Koondise noorimad liikmed on võistluste esimesel kolmel päeval andnud endast rohkem kui keegi oodata oskas,“ rääkis Eesti koondise liige Andres Kuusk.

Pentamindi ehk viievõistluse MM-il osalesid Eesti võistlejatest Andres Kuusk, Martin Hõbemägi, Kuno Kolk, Markus Ikla, Georg-Romet Topkin ning Madli Mirme.

Pentamind on mõttemängude viievõistlus, mille maailmameistrivõistlused toimuvad igal aastal Londonis.