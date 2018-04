Linastub uus Eesti kulturismidokumentaal „Igavene teine“

Järgmisel laupäeval, 28. aprillil esilinastub Kumu auditooriumis kulturismidokumentaalfilm, mis räägib Ott Kiivikase käe all treeninud noore kulturisti Kristjan-Johannes Konsapi pürgimisest kulturismimaailma tippu.

Kulturisti ja peaosalise Kristjan-Johannes Konsapi sõnul sai ta filmitegemise idee spordimaailma tippudelt, kelle teosed teda motiveerinud on. „Mujal maailmas on sellised dokumentaalid levinud, Eestis aga mitte. Samas on inimeste huvi ala vastu suur ja kaasaelajaid palju.“ Peagi linastuv film kajastab kulturismivõistlusteks valmistumist, näidates seda, kuidas toimuvad ettevalmistused treeningsaalis ja ka köögis. Samuti ei puudu filmist sportlastevaheline rivaalitsemine ja võistluste varjupool. „Tegu ei ole tavapärase ameerikaliku edulooga. Ma ei ole tegelikult geneetiliselt andekas sportlane, olen võistlustel esikohast napilt ilma jäänud. Seetõttu tekkiski mõte – kas nüüd või mitte kunagi. See oleks vabalt võinud olla mu viimane võistlushooaeg.“