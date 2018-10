Likvideeritavale Nõmme discgolfirajale leiti uus asukoht, lisaks täispikale rajale luuakse ka algajate rada

"Et looduskaitselistel põhjustel tuleb Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal Hüppemäe metsas asuv discgolfirada sulgeda, siis otsustati see kolida Viljandi maantee ja Ülemiste järve vahelisse metsa," kirjutab Tallinna Kesklinna Valitsus Facebookis.

"Täpsemalt: kavas on rajada isegi kaks rada - nii algajatele kui edasijõudnutele. Keskkonnatingimused head, puhas õhk ja muudki sportimisvõimalused Järve terviseraja näol kohapeal võtta - mida muud veel tahta!? Just on rajamisel ka Viljandi maantee kergliiklustee, nii et ladus ligipääs sportlikele inimestele saab samuti tagatud. Kesklinna ja Nõmme linnaosa valitsused kavandavad uut väljakut koos Nõmme Discgolfiklubiga Drive In ja Eesti Discgolfi Liiduga."

Metsa sisse rajatakse seega kaks rada - 18-korviline täispikk rada ning algajatele mõeldud viie korviga minirada.

Uuel rajal saab mängima hakata tuleval kevadel.