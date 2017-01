Maailmaspordis, kus liiguvad röögatud summad, omistatakse profisportlastele eelkõige glamuurseid vaba-aja veetmise viise: VIP ruumid ööklubides, kiired autod ja reklaamide filmimine, et näidata, kuidas isegi jalgpalluritel enam kõõma pole. Kuid selline glamuurne elu ei ole päris kõigi tassike teed. Kuigi enamus tuntud sportlasi tunduvad lõõgastuvat üpris sarnaselt, siis on käputäis ka neid, kelle nägemus kvaliteetajast on täielikult erinev. Siin on väike loetelu profisportlastest, kelle hobid sunnivad konkurente kukalt kratsima.

1. Caron Butler, joogikõrte närimine

Joogikõrte närimine ei tundu eriti hobina, vaid see võiks klassifitseeruda rohkem harjumuste alla. See oleks tõepoolest nii, kui me räägiks kellestki muust, kui Caron Butlerist, sest see Sacramento Kingsi ääremängija viib selle veidra harjumuse täiesti uuele tasemele. Butler mitte ainult ei näri joogikõrsi, vaid ta on nende süvaekspert. Ta suudab pimesi vahet teha, mis kiirsöögikoha kõrs tal hammaste vahel on. NBA oli suisa sunnitud Butlerile joogikõrte keelu kehtestama, et ta pauside ajal joogikõrsi närimas ei käiks, öeldes, et tegemist on ohuallikaga. Enda sõnul eelistab ta tugevama tekstuuriga ja paksemast materjalist kõrsi, mitte odavat plastikut, mida McDonalds pakub.

2. Tiger Woods, harpuuniga kalastamine

Tiger Woods on tuntud oma võimega enda vastased golfirajal põrmustada. Kuid meest ei kardeta vaid golfiradadel, aga ka vee all, sest on tuntud kui kirglik harpuuniga kalastaja. Mees on valinud just sellise lähikontaktse viisi, kuidas kalapoeg Nemo paps õhtuks pannile saada. Rikkal mehel lihtsad soovid – soovib vaadata kalale silma, kui ta tema päeva ära rikub.

3. Carey Price, rodeo

Enamus sportlastel on väga ranged lepingud, kus on paika pandud, et sportlased ei tohi vabal ajal osa võtta ohtlikest toimingutest nagu näiteks motokross, langevarjuhüpped, või joogikõrte närimine. Üks mees, kel sellist tingimust ilmselgelt lepingus pole, on Montreal Canadiensi väravavaht Carey Price. Mees veedab kogu hooajavälise aja mööda Kanadat tuuritades ja mööda rodeosid võisteldes. Mees ilmselgelt teab enda väärtust, kui suudab sellise olulise klausli sisse panemata jätta.

4. Tim Duncan, rollimäng Dungeons & Dragons

San Antonio Spursi legendil, kes eelmise hooaja viimaseks jättis, on mitmeid veidraid hobisid ja huvisid. Üks vähetuntud fakt mehest on näiteks see, et enne korvpallile pühendumist, treenis mees, et pääseda Olümpiale... ujujana. Kui me räägime hobidest, siis üks, mida talle kõige enam omistatakse, on see, et mees on kibe käsi lauamängus Dungeons and Dragons. See sama rollimäng, mis on seni olnud vanemate tagatoas elavate nohikute pärusmaa. Veelgi enam, rinda ehib tal uhke võlur Merlini tätoveering ja ta armastab end aeg-ajalt lihtsalt lõbu pärast võluriks riietada. Ilmselgelt Selgeltnägijate tuleproovi materjal.

5. Cristiano Ronaldo, bingo

Mitmel korral maailma parimaks jalgpalluriks hääletatud pallivõlur Ronaldot peetakse laialdaselt tippklassi eneseimetlejaks. Kui arvata, mis võiks olla tema hobi, siis võiks pakkuda, et see on tema enda kuju poleerimine, mille ta on lasknud endast voolida. Kuid selgub, et on miski veel, mida ta armastab pea sama palju, kui iseennast – bingot. Väidetavalt tutvustati mängu talle siis, kui ta veel Manchesteri ridades vastaste võrke pallidega täitis ja sellest ajast peale on ta olnud vaimustuses mängust, kus sa võid kaotada lihtsalt sellepärast, et mingi päss tõmbas kausist vale numbri.

6. Rajon Rondo, rulluisutamine





Kui Sacramento Kingsi tagamängija ei ole hõivatud pööraste söötude jagamisega, või kohtunike poolt platsilt ära saadetud saamisega, on ta tõenäoliselt tuhisemas oma vingete rulluiskudega mööda siledaid kõnniteid. Kõlakad räägivad, et peale seda, kui ta perekondlikul sündmusel endale uiske alla proovis ja pauguga tagumikul maandus, vandus võistlushimuline mees endale , et temast saab rulluisutamise absoluutne ekspert. Nüüd on mees igal vabal hetkel kodukanti enda rullikutel läbi sõitmas ja ummikuid vältimas.

7. Robert Griffin III, sokkide kogumine





Tore on teada, et Robert Griffin III-l on selline kirglik ja tegevust nõudev hobi, sest viimasel ajal on tal hulk aega, mida surnuks lüüa. Sokkide kogumine nõuab erilist pühendumist, sest sa pead need ostma ja... ja asetama need sahtlisse. Tagantjärgi mõeldes, vist ei nõua erilist pühendumist. Kuid siiski on mees teinud sokkidest enda kaubamärgi, sest teda on NFLi ringkonnas tuntud kui sportlast, kes käis alati pressikonverentsidel kõige põnevamate ja huvitavamate mustritega sokkides, mis katsid ta sääri soovimatute pilkude eest. Kahjuks on tema publik kokku kuivanud, kuid loodetavasti oskab ta tüdruksõber Grete Sadeiko mehe pühendunud hobi hinnata.

8. Brook ja Robin Lopez, koomiksite kogumine

Koomiksite kogumine ei ole eriti veider hobi. Rääkides kogumisest, siis ei ole see veidram, kui markide või turbonätsu piltide kaantevahele panemine. Kuid siiski püüab see tähelepanu, kui üks maailma koomiksite kollektsioonide poolest esirinnas olevaid mehi, on Brooklyn Netsi keskmängija Brook Lopez. Kuid Brooki meelehärmiks ei pruugi ta olla NBA mängijate kõige uhkema kollektsiooniga mängija. Isegi mitte enda perekonna suurim kollektsionäär. Sest on üks teine mängija, kes talle tõsist konkurentsi pakub ja selleks on New York Knicksi keskmängijast kaksikvend Robin Lopez. Kumma kollektsioon on väärtuslikum, on küsimus, millele on raske vastata ja mis täidab jõuluõhtu vestluse, mil mehed ühe laua taga ema tehtud kalkunit järavad.

9. Daniel Agger, tätoveerimine





Paljudele sporditähtedele meeldib end tindiga kaunistada, kuid Taani koondislane jalgpallis võib olla ainus, kes peab paralleelset karjääri tätoveerijana. Lisaks sellele, et mehe keha on suuremalt jaolt piltidega kaetud, on ta ka sertifitseeritud tätoveerimiskunstnik, kes vandus oma meeskonnale, et ta joonistab igale mehele identse tätoveeringu, kui nende meeskond peaks ihaldatud karika pea kohale tõstma. Nad tulid teiseks ja tasuta pildid jäid uut korda ootama.

Allikas: www.grunge.com