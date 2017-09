Laupäeval vallandatakse NFL-is kolmandik mängijaid. Kas Hunt jääb meeskonda?

Laupäeval kell 23 Eesti aja järgi peavad kõik ameerika jalgpalli liiga NFL klubid jätma 90 mängijast alles 53. Ekspertide hinnangul mahub Margus Hunt Indianapolis Coltsi põhikoosseisu.

Eile lõppesid NFL-lis hooajaeelsed mängud – Colts alistas Hundi endise koduklubi 7:6 – ning nüüd peavad treenerid otsustama, kes alles jäetakse, kes minema lüüakse.

Kõik prognoose tegevad ajalehed ja netiküljed on veendunud, et äärekaitsja Hunt jääb täiendama Coltsi kaitseliini. Ta on hooajaeelsetes mängudes kenasti hakkama saanud, murdnud vastaseid ja tegutsenud edukalt spetsiaaltiimis, kus blokeeris ka ühe löögi.

Tõde selgub siiski laupäeva õhtul.