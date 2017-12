Lahkus Rio olümpial käinud Eesti tipptreener Ranno Krusta

Eesti laskesporti on tabanud valus kaotus. Meie seast on lahkunud üks Eesti parimaid laskmistreenereid Ranno Krusta.

Ranno Krusta töötas treenerina peaaegu 50 aastat, ta on olnud juhendajaks väga paljudele tipplaskuritele. Ranno Krusta on osalenud treenerina kümnetel rahvusvahelistel tiitlivõistlustel, muuhulgas ka 2016. aastal Rio olümpiamängudel Peeter Oleski treenerina.

Ranno Krusta sündis 19.04.1944. Ta alustas treeneritööd 1970. aastal Tallinna Kalinini rajooni LNSK-s. 1975. aastal asus Ranno Krusta tööle Tallinna Spordi-Internaatkooli, kus ta töötas tänaseni Audentese Spordigümnaasiumi laskmistreenerina.

Nende aastate jooksul kujunes TSIK-i/Audentese Spordikooli laskmisosakonnast ülimalt oluline osa Eesti laskespordi arengus, sealt on võrsunud rida tipplaskureid. Ranno Krusta õpilasteks on olnud Eesti parimad noorlaskurid, kes on võitnud medaleid ka rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt. Ranno Krusta õpilaste hulka kuuluvad teiste seas Raal Kurus, Argo Altmäe, Aleksander Korb, Erko Vilba, Allar Mürk, Peeter Olesk.

2017. aasta oli Ranno Krustale tema treenerikarjääri üheks edukamaks aastaks – Ranno Krusta õpilane Peeter Olesk võitis Euroopa meistrivõistlustelt hõbemedali olümpiakiirlaskmise harjutuses ja pronksmedali täiskaliibrilise püstoli harjutuses.

Lisaks treeneritööle oli Ranno Krusta tunnustatud laskmiskohtunik, kes oli aastaid püstoliharjutuste peakohtunik Eesti meistrivõistlustel. Laskmiskohtunikuna on ta korduvalt saanud Eesti Laskurliidu aasta parima kohtuniku tunnustuse. Samuti on Ranno Krusta kuulunud aastaid Eesti Laskurliidu juhatusse ja treenerite nõukogusse.

Ranno Krusta on rajanud ühe vähestest Tallinna siselasketiirudest. Audentese siselasketiir on Ranno Krusta entusiasmi, fanatismi ja sihikindla töö tulemus.

Jääme meenutama Ranno Krustat läbi ja lõhki spordimehena. Suure inimese ja erakordse treenerina.

Eesti Laskurliit avaldab kaastunnet Ranno Krusta perele, lähedastele ja õpilastele. Sügav kaastunne omastele ja sõpradele ka Eesti Päevalehe ja Delfi sporditoimetuse poolt.