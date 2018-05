Lahkus olümpiavõitja Mait Riisman

Tema 2016. aastal ilmunud elulooraamatu arvustuses kirjutab spordiajakirjanik ja kirjanduskriitik Jaan Martinson aga nii:

"Jah, Riisman on tüüpiline olümpiavõitja, kelles peitub meeletu kogus viha, kirge ja tahtmist. Kelle valulävi on uskumatult kõrge ning kes ajab end ikka ja jälle püsti, kui on läbitümitatuna pikali löödud. Mõne lootused kustuvad esimese saadud hoobiga, võitjate lootus ei kustu iial. ” Võidakse ju nähvata – kuradi vant, kodumaa reetur –, aga ta pole süüdi, et tiivad kaugemale kannavad. Ja see ehe ärapanemise rõõm… No ei ole olümpiavõitjad hella südamega, sõbralikud ja toredad. Riismangi saadab Eesti – provintsi – mõnuga p***eauku ja pühib Moskvasse, näitamaks kõigile, sh iseendale, et ta on „karastatud terasest, mitte koolihoovi tassitud roostetanud plekist, mis kõrgahju ülessulatamiseks ei kõlba”. Madalalt lendajad võivad Riismani-suguste poole ju nähvata – kuradi vant, kodumaa reetur, Eesti sulle ei kõlba –, aga maailmakodanik on hingelt maailmakodanik, ta pole selles süüdi, et tiivad kaugemale kannavad."