Reedel lahkus meie seast armastatud võimlemistreener Mall Kalve (5.11.1952- 27.01.2017), kes on üles kasvatanud mitu põlvkonda võimlejaid ning andnud suure panuse nii Eesti kui ka rahvusvahelise võimlemise arengusse.

Tallinnas sündinud Mall Kalve (aastani 1975 Attemann) alustas iluvõimlemistreeninguid 8-aastaselt Kalevi LNSK-s Ilse Mikko juhendamisel. Aastal 1969 võitis iluvõimlemise rühmkavaga Nõukogude Liidu meistrivõistlustel kulla ja 1970. aastal hõbeda. Eesti meistrivõistlustel saavutas ta 1974. aastal individuaalvõistluses teise koha. Eduka võimlemiskarjääri kõrval paistis Kalve varakult silma ka treenerina ning koreograafina. Soome Töölisspordi Liidu palvel hakkas ta 70-ndate teises pooles korraldama põhjanaabrite juures treeninglaagreid ning koostama soome võimlejatele võistluskavasid. Peagi tekkisid sidemed ka Tallinna sõpruslinnade Genti ja Kieliga.

1990. aasta suvel asutati Võimlemisklubi Piruett, mille peatreeneriks ja hingeks jäi Mall kuni lõpuni. Tippiluvõimlemise lõpetanud võimlejad koondusid Piruetis rühmvõimlemise rühmadesse, millest sai Pirueti suund järgmise kümnekonna aasta jooksul. Kaasahaaravate ja maitsekate kavadega silma paistnud Pirueti esindus saavutas Soomes 2000. aastal toimunud rühmvõimlemise MM-il teise koha, järgmisel aastal Tallinnas võideti juba maailmameistri tiitel. 2003. aastal asutati Rahvusvaheline Rühmvõimlemise Föderatsioon (IFAGG), mille asepresidendiks valiti Mall Kalve, kes jätkas selles ametis kuni elupäevade lõpuni.

Rahvusvaheliselt on Malle tuntuimaks projektiks Võimlemisklubi Piruett Eliitrühm, mis vaatemänguliste kavadega on publikut pea kõigis maailmajagudes lummanud. Eliitrühma säravaimaks tulemuseks on Rahvusvahelise Võimlemisliit (FIG) poolt korraldatud 1. Gym for Life võistluse võit aastal 2009, mida Mall pidas oma karjääri suurimaks saavutuseks. Eliitrühm on esinenud Ameerikas, Kanadas, Lõuna-Aafrika Vabariigis, Hong-Kongis, Hollandis, Saksamaa, Šotimaal, Prantsusmaal, Kreekas, Belgias, Maltal jne.

Lisaks tööle Võimlemisklubis Piruett ja IFAGG kuulus Mall Kalve Eesti Võimlemisliidu juhatusse, kutsekomisjoni, aastast 2006 Tallinna Noorsoo- ja Spordiameti pearahakomisjoni, aastast 2008 Tallinna Spordiliidu juhatusse. Oma võimlemisalaseid teadmisi ja kogemusi jagas Mall aastaid koolitajana nii Eestis kui ka välismaal.

Tema silmapaistvat karjääri ilmestavad Eesti Kultuurkapitali kehakultuuri ja spordi sihtkapitali aastapreemia (2000), Valgetähe V klassi teeneremärk (2006) ning EOK poolt antav tiitel Eestimaa spordihing (2015).

Malle jääb mälestama poeg perega.

Mall Kalve panus Eesti ja rahvusvahelisse võimlemisse on hindamatu ning jääb igaveseks ajalukku. Lõppenud on võimlemisele pühendatud elu, mille viimaseks unistuseks oli aastal 2018 tuua Eesti rahvani võimlemisetendus “Särav 100 spordis“.