2012. aasta Londoni olümpiamängude hõbe sportvõimlemise naiskonnavõistluses venelanna Anastasia Grišina tunnistas ajalehele "Komsomolskaja Pravda" antud intervjuus, et tema ema Galina võttis talt korteri ning lasi tuulde suure summa raha.

"Mul on väga valus ja häbi. Ei suuda uskuda, et minuga käitus nii minu lihane ema. Ta võttis mult raha ja elamise, kõik, mis olin spordiga teeninud," pajatas 21-aastane Grišina kurva loo. "Isegi auto võttis ära, mille sain olümpiamedali eest kingituseks Moskva linnapealt. Mitte midagi pole alles. Võib öelda, et olen väikese lapsega tänavale aetud."

Endine tippsportlane lisas, et teenis spordiga umbes 20 miljonit rubla (315 000 eurot), mida haldas tema ema. "Perekond elas minu sissetulekute peal. Hiljem, kui sissetulekud kadusid ja ma läksin lapsega dekreeti, osutusin perele mittevajalikuks. Lisaks helistavad mulle vennad ja isa ning ähvardavad, et kui ma rääkimist ei lõpeta, siis läheb veel hullemaks," on endine spordisangar tõsises hädas.

Grišina sõnul tegi ta ähvarduste kohta avalduse ka politseisse. Lisaks pöördus ta abipalvega Venemaa presidendi Vladimir Putini ja Moskva linnapea Sergei Sobjanini poole.

Lisaks olümpiahõbedale on Anastasia Grišina neljakordne Euroopa meistrivõistluste medalist.