Kumus näidatakse põnevat filmi: kuidas sünnivad malegeeniused?

Viieaastaselt teadis Magnus Carlsen peast kõiki maailma riike, nende pindala ja rahvaarvu. 13-aastaselt sai temast suurmeister, 22-aastaselt maailmameister. Dokumentaalfilm „Magnus”, millega kolmapäeval jätkub Kumu kultuuriteemaliste filmide programm, näitab, kuidas kujunes sellest Norra poisist maailma parim maletaja.

Male Mozartiks nimetatav Carlsen tõusis maailmameistri troonile 2013. aastal, kui ta alistas Viswanathan Anandi. Samal aastal valis ajakiri Time ta maailma saja mõjukama inimese sekka. „Tema intuitiivne stiil põlistab malemängu salapära ajal, kui iga arvutiprogrammi-usku fänn arvab, et see on lihtne mäng,” kirjutas endine maailmameister Garri Kasparov pärast seda.

Benjamin Ree film on emotsionaalne dokument, mis vaatleb Carlseni teekonda oma ala absoluutsesse tippu ligemale 20 aasta jooksul – esimestest käikudest maailmameistritiitlini, pelglikust noorukist malekunsti karismaatilise propageerijani. Filmis on kasutatud unikaalset arhiivimaterjali ja koduvideosid, mille on aastate vältel jäädvustanud Carlseni perekond.

„Magnus Carlsen on n-ö uue ajastu maleikoon, kes on üles astunud ka näiteks modellina. Ajal, mil male lähtub paljuski arvutiprogrammide võimekusest, näeme filmis elujõulist ja noort malegeeniust, kes väidab, et hetketi on ta võimeline ette mõtlema kuni sada käiku,” ütleb malehuvilisest filmirežissöör Kaupo Kruusiauk, kes seansi ka sisse juhatab.

Eksklusiivne linastus leiab aset juba sel kolmapäeval kell 18 Kumu auditooriumis ja sissepääs on tasuta. Filmile eelneb simultaan, mille annavad Eesti naiste tšempionid Mai Narva ja Margareth Olde. Kell 16 samas algavale üritusele, kus võivad osaleda kõik, kelle reiting ei ületa 2000 piiri, on veel mõni vaba koht. Registreeruda saab e-aadressil helmut.janes@poff.ee.

Kumu Dokumentaal on iganädalane dokumentaalfilmide sari, mis keskendub kunstile ja kultuuriteemale laiemalt. Sarja korraldavad Kumu ja PÖFF.