Kümnekordse ultratriatloni maailmarekordit jahtiv Ratasepp väljus basseinist kuuendana

Ultratriatleet Rait Ratasepp ujus Šveitsis Buchis kümnekordse ultratriatloni raames 38 km ajaga 16:26.25, tulles veest välja kuuenda võistlejana. Ees ootab võistluse teine ala, 1800 km rattasõitu.

24-kraadises vees alustas eile kell 18 Šveitsi aja järgi kümnekordset katkematut ultratriatlonit 12 kanget meest ja neli vaprat naist. Esimese alana tuli seljatada 38 km ujumine 50-meetrises välibasseinis, kus tuli ujuda 760 basseinipikkust. Ratasepp tõdes juba 15 km peal, et vesi on tema jaoks jahedamaks muutunud. Nii ujuski ta kogu ülejäänud distantsi põhimõtteliselt külmetades. Külmetust aitas leevendada pidev kuuma vee kalipso vahele valamine. Kui teised võistlejad vajasid ka oksepange, siis Ratasepa keha pidas sellele katsumusele muus mõttes väga hästi vastu.

Ratasepp mõtles distantsi enda jaoks tükkideks, ujudes koostöös treener Jüri Käeniga valminud kava järgi eri režiime. „Kirjutasime tiimiga kava basseini äärde paberile üles, et nii neil kui mul oleks silme ees, kus mingi verstapost on läbitud. Treeningkava visualiseerimine oli üks viis, kuidas end pika ujumise juures motiveerida, sest sellise katsumuse juures ei tohi kunagi mõelda sellele, kui palju on ujuda jäänud, vaid sellele, palju oled juba teinud. Treeningkava tegemine aitas hoida sihti silme ees. Kui seda poleks olnud, siis ei kujuta ausalt öelda ette, kuidas ma selle enda jaoks lõpetanud oleksin," rääkis ta.

Ratasepa ujumisreas ujus kokku kuus sportlast – varasemate aegade järgi kõige kiiremad vees liikujad. Sarnaselt eelmisel aastal day-by-day formaadis 10-kordsel kogetule leppisid võistlejad ka sel korral kokku, et mõne aja tagant vahetatakse ujumisrea vedajat. Kauaks seda režiimi aga ei jagunud, sest umbes viie kilomeetri pealt hakkasid sportlased tegema lühemaid ja pikemaid söögi-joogi pause, kes vees, kes veest väljas.

20. kilomeetril hakkasid mitmed võistlejad ka rohkem veest väljas käima, et end kuuma dušiga üle lasta ja puhata. Ratasepp ujus aga visalt kogu distantsi ega väljunud kordagi basseinist. „Kui ma oleksin vahepeal välja tulnud, siis ma poleks suutnud enam tagasi vette minna,“ ütles Ratasepp.

Võistluse alguses prognoosis Ratasepp, et läbib ujumisdistantsi ca 15 tunniga, mis läks aga lõhki, kuna jahedus ja kehatemperatuuri langus tegid oma töö. Iga viie kilomeetri tagant kujunesid tema ujumise ajad järgmiseks: 5 km 1:30.25, 10 km: 3:08.28, 15 km 5:02.58, 20 km 7:04.30, 25 km 9:20.04, 30 km 11:52.17 ja 35 km 14:37.57.

Ratasepast olid kiiremad viis inimest. Kui eestlane lõpetas, oli rattarajal juba neli sportlast.