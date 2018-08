Kuidas leida õige treening?

* Minu töötreeningplaanis on suvel tavaliselt 10–12 treeningut: Pump FX, BallFit, seljaeri, Pilates, välitreeningud, CrossCore, dünaamiline venitus. Enamikku neist teen intensiivselt kaasa, ent need on suunatud treenitavatele, mitte iseenda arendamisele. Töövälisel ajal harrastan ja õpin Pilatest. See on treeningstiil, mis sunnib mind ikka ja jälle enda kehatunnetust proovile panema, annab suurepärase lihastoonuse ning vabastab keha üleliigsest pingest.

Karl-Rasmus Pungas, sulgpallitreener, SK Fookus

* Treeningu valimisel peaks lähtuma oma eesmärkidest, meeskonnaspordi või individuaalala eelistusest, samuti logistilistest ja rahalistest võimalustest.

* Tavaliselt saab kuni nelja trenniga selgeks, et ala üldse ei sobi. Need, kes peale esimest kahte kuud trenniga jätkavad, käivad suure tõenäosusega edasi vähemalt hooaja lõpuni.

* Mitmekülgne treening arendab inimest terviklikumalt. Oleks hea, kui treeningud arendaksid nii vastupidavust, kiirust, jõudu, painduvust kui ka osavust.

* Eri alade proovimine aitab teha valikut, millisega end pikemalt siduda. Laste jaoks on väga oluline palju alasid proovida, et tekiks mitmekülgne areng. Meelisala kõrvalt saab alati harrastada teisigi.

* Minu põhiala on sulgpall, selle toetuseks jooksutrennid ja ujumine. Head vaheldust pakub discgolf, mis lisaks tagab selle, et saan rohkem looduses viibida.

