Kuidas ennast treeninguteks motiveerida?

Inimene on oma loomult mugav, et mitte öelda laisk. Enda liikuma sundimiseks vajame tugevat ajendit. Kui puudub suur tahe, on raske leida jõudu mugavustsoonist välja tulla. Sageli on motivaatoriks kehv tervis – kui vikatimees sõna otseses mõttes õlale koputab, leiab ka laisk inimene aja ja võimaluse treenida. Kuidas aga leida muudel juhtudel motivatsiooni eesmärkide poole püüelda ja need ületada ning säilitada trennientusiasm kogu aastaks?

Väljakutset pakkuvad eesmärgid

Regulaarsed treeningud (ning sealjuures teadlik toitumine) tagavad tugeva tervise, kauni välimuse, hea füüsise, võimaluse ennast realiseerida – kokkuvõttes õnnelikuma elu. Nagu elus ikka, algavad kõik suured asjad eesmärkide seadmisest. Kui puudub otsene eesmärk ehk motiiv midagi korda saata, on väga keeruline leida motivatsiooni hägusat unistust realiseerida. Midagi sunniviisiliselt teha ei ole jätkusuutlik tee. Ära sea endale eesmärke, mis on ajendatud väliskeskkonnast (lihtne näide: elukaaslane soovib, et näeksid välja kui fitness’i-võistleja). Kõik suudavad ennast kokku võtta ja teatud ajaperioodil millekski sundida, kuid see ei kesta igavesti. Sea endale eesmärk, mis just SIND sisemiselt motiveerib.