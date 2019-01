Kuidas end trenniks motiveerida?

Eesmärk eelkõige

Sea endale eesmärk, mis just sind motiveerib, ja pea seda meeles. Olgu see siis parem aeg jooksudistantsil, kergem keha või lihtsalt mõnusam enesetunne. Kui vaja, jaga suur eesmärk väiksemateks. Kui tunned, et täna ei viitsi trenni minna, siis tuleta meelde, mis on sinu eesmärk, ja sisenda endale, et saad sellega hakkama. Eesmärgid panevad meid elus liikuma ja aitavad motiveerida. Aga ära unusta, et eesmärk peab olema realistlik, muidu võib sellel olla hoopis vastupidine mõju. Kirjuta eesmärgid üles ja hoia nende täitmisel silma peal.

Räägi oma plaanidest

Kui mõtled ainult endamisi, et hakkad jälle trennis käima, on võimalus oma lubadus „unustada“ palju suurem kui siis, kui räägid oma plaanidest ka teistele. Räägi lähedastele ja sõpradele oma otsusest või anna teada sotsiaalmeedias, et oled otsustanud hakata trenni tegema. Hoia sõpru kindlasti kursis ka oma pingutuste ja edusammudega.

Leia ala, mis sulle meeldib

Kui sa sunnid ennast tegema midagi, mis sulle üldse ei meeldi, siis on kindel, et sellel alal sa kaua vastu ei pea. Leia endale trenn, mida sa tõepoolest naudid ja mille tegemine ei tundu kohustusena, vaid tekitab pigem tunde, et sa ei jõua ära oodata, millal jälle saab. Kui trenni on mõnus teha, siis ei teki kiusatust seda vahele jätta.

Uut ala proovides anna endale võimalus sellega paremini tuttavaks saada ning käi kohal vähemalt neli-viis korda, enne kui lõpliku otsuse teed.

Millised on veel head motivatsiooninipid, loe ajakirjast Sport.