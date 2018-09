Kui tahad teha 20 päeva järjest Ironmani triatloni, siis tuleb maksta ligemale 20 000 eurot. Rait Ratasepp just seda teebki

Loe lähemalt, millise võistluse Ratasepp sügisel ette võtab ning toeta mahuka eelarvega jõuproovi edukat korraldamist sportlase veebilehel www.raitratasepp.ee. Kõigi toetajate vahel loositakse välja mitmeid auhindu ultratriatleedi koostööpartnerite poolt.

Rait Ratasepp Fuerteventural. Foto: erakogu

13. augusti blogipostitus

Ratasepp jõi ränga katsumuse ajal 2,5 ämbrit vett ja taastumine oli ülikiire

Eesti ultratriatleet Rait Ratasepp on korralikult taastunud juuli lõpus toimunud kolmekordse ultratriatloni MM-ist. Hõbemedali kaela saanud Ratasepp läbis kolme nädala jooksul kaks kolmekordset ultratriatlonit ning mees tunnistab nüüd, et taastumine on olnud ülikiire.

“Mingeid probleeme ei ole olnud. Taastumine on olnud ülikiire. Kui Austrias toimunud MK-etapi järel vajutas taastumisele oma jälje kaelalt maha hõõrdunud nahk, siis nüüd läks kõik libedalt,“ tunnistas ultratriatleet.

“Saksamaal oli meeletult kuum. Kuni 35 kraadi. Keha talus seda kuumust hästi,“ tõdes Ratasepp, kes tarbis võistluse ajal koguni 2,5 ämbritäit vedelikku. Täpsemalt jõi ta 33 tundi kestnud jõuproovi jooksul 24,7 liitrit vedelikku (antud number ei sisalda toidust saadud vee kogust).

“Tuleb tunnistada, et kolme nädala jooksul tehtud teine ränk katsumus oli nii füüsiliselt kui ka vaimselt kergem. Sain teada, et mul on olemas võime sellist katsumust lühikese aja jooksul kaks korda taluda,“ avaldas ta.

Kui teine kolmekordne ultratriatlon lühikese aja jooksul oli justkui vaimselt ja füüsiliselt kergem, siis jõudu oli ikkagi natuke vähem. “Kui püüda head lõppaega, siis see ei ole just parim variant,“ tunnistas Ratasepp. “Tulemuse peale minnes on vaja ikkagi värskust.“

Seekordsel võistlusel tuli Ratasepal leppida hõbemedaliga. Kulla sai kaela poolakas Robert Karas maailmarekordi 30:48.57-ga.

“Poolakas tegi ikka ülivõimsa aja. Kui näen, et keegi teine midagi sellist suudab, siis see annab kõvasti motivatsiooni juurde. Kindlasti ei hakka ma kunagi tema tasemel ujuma, kuid tema rattasõidu ja jooksmise ajad on minu jaoks püütavad,“ vaatas Ratasepp lootusrikkalt tulevikku.