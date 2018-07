Kui aega napib, vali intervalltreening

Kui pole aega tundide viisi madala intensiivsusega kardiotrenni teha, on võimalik valida märksa lühem, ent samuti efektiivne intervalltreening.

HIIT-treening (high-intensity interval training) koosneb lühikestest, kõrge pulsiga sooritatavatest treeninglõikudest, mille vahel on puhkepausid. Trenn võib kesta kümmekond minutit kuni pool tundi, väga treenitutel ka tund.

HIITi soovitatakse nii neile, kelle jaoks on oluline rasvapõletus, kui ka neile, kes ei soovi muuta mitte kaalunumbrit, vaid parandada üldist füüsilist vormi – lisaks keharasva kaotamisele parandavad HIIT-treeningud vastupidavust ja töövõimet. Kuna trennid on väga intensiivsed, jätkab keha kalorite põletamist kuni 72 tundi pärast treeningut – keha püüab saadud koormusest taastuda. Selle protsessi nimi on EPOC (excess post-exercise oxygen consumption) ehk treeningujärgne liighapnikutarbimine. Arvukad uuringud on näidanud, et seetõttu on HIIT-treeninguga võimalik saavutada selle lühidusest hoolimata hea tulemus. Näiteks ajakirjas PLOS One avaldatud teadlase Martin Gibala töö tõendab, et isegi ühe minuti pikkusel intensiivsel treeningul on märgatav kasu tervisele, nii südamele, kui lihastele.

Saladus peitub intensiivsuses